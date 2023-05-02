На Чернігівщині рівень Десни продовжує підвищуватися, вздовж Дніпра досі є затоплені території у шести областях

У Чернігівській області на річці Десна продовжується підняття рівня води. Вздовж Дніпра у шести областях та в Києві досі є підтоплення.

Про це пише пресслужба «Укргідроенерго».

У Києві спостерігається стабілізація рівня води, без суттєвого зростання.

«Рівень води Дніпра біля мосту «Метро» становить 9 297 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається першим (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави близько 45—47 см», — розповіли там.

Натомість у річці Десна щодня рівень води зростає на 1—5 см.

Також утримується затоплення заплавних територій на Кременчуцькому, Камʼянському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.