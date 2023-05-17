Південна Корея виділяє Україні $130 мільйонів фінансової допомоги

Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакета фінансової допомоги на $130 мільйонів. Це сталося після візиту першої леді Олени Зеленської в Сеул до президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.
Про це пише Reuters.
Угоду підписували міністр фінансів Південної Кореї Чоо Кюн Хо і міністр економіки України Юлія Свириденко, які також були присутні на конференції в Сеулі. Пакет допомоги складається з внесків і позик.
- Південня Корея наразі сфокусована на гуманітарній та економічній допомозі. Проте її президент заявив, що країна може розпочати надавати Україні і військову допомогу за умови «ситуації, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці».
- У березні Південна Корея домовилася зі США про позику 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. За даними анонімних урядових джерел, Південна Корея вирішила не продавати боєприпаси, а позичити їх, щоб мінімізувати імовірність використання цих снарядів у війні в Україні. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що союзники шукають шляхи підтримати Україну, щоб допомогти захистити її свободу, але відмовилося надати деталі. За словами голови МЗС Південної Кореї Пака Джина, позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.