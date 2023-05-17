Південна Корея виділяє Україні $130 мільйонів фінансової допомоги

Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакета фінансової допомоги на $130 мільйонів. Це сталося після візиту першої леді Олени Зеленської в Сеул до президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Про це пише Reuters.

Угоду підписували міністр фінансів Південної Кореї Чоо Кюн Хо і міністр економіки України Юлія Свириденко, які також були присутні на конференції в Сеулі. Пакет допомоги складається з внесків і позик.