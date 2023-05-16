Бельгія готова навчати українських пілотів літати на F-16

Бельгія готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16. Але передати такі літаки самостійно поки що не може.

Про це пише DeMorgen.

В офісі премʼєра Александра Де Кроо заявили, що питання F-16 обговорювали на саміті в Гаазі, де президент Володимир Зеленський зустрічався із премʼєрами Бельгії та Нідерландів.

«Ми сказали, що не можемо поставити літаки, але можемо навчати пілотів», — пояснили там.

Бельгійські Повітряні сили мають досвід використання F-16 із кінця 1970-х років. Тому вони без проблем можуть навчати українських пілотів, але з передачею літаків є проблеми, оскільки всі бельгійські F-16 перебувають в експлуатації. Вони прикривають повітряний простір країн Бенілюксу та Балтії. Тому Бельгія не може просто так зняти їх з цього завдання.