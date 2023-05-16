У Помпеях знайшли скелети ще двох чоловіків. Вони загинули під час землетрусу, який супроводжував виверження вулкану

У руїнах давньоримського міста Помпеї знайшли рештки двох людей, які, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу, що супроводжував виверження вулкану Везувій в 79 році нашої ери.

Про це повідомляє The Guardian.

Рештки знайшли в районі «Острів цнотливих коханців» (Insula dei Casti Amanti), який складався з групи будинків і пекарні. Скелети належали двом чоловікам віком близько 50 років і добре збереглися. Їх знайшли під стіною, що обвалилася. Переломи кісток вказують на те, що чоловіки, ймовірно, загинули внаслідок множинних травм, отриманих, коли будівля, в якій вони шукали притулок, обрушилася через землетрус, що стався на ранній стадії виверження вулкана.

Вважається, що одна з жертв підняла руку, намагаючись захиститися від падаючої стіни.