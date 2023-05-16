У Помпеях знайшли скелети ще двох чоловіків. Вони загинули під час землетрусу, який супроводжував виверження вулкану

У руїнах давньоримського міста Помпеї знайшли рештки двох людей, які, ймовірно, загинули внаслідок землетрусу, що супроводжував виверження вулкану Везувій в 79 році нашої ери.
Про це повідомляє The Guardian.
Рештки знайшли в районі «Острів цнотливих коханців» (Insula dei Casti Amanti), який складався з групи будинків і пекарні. Скелети належали двом чоловікам віком близько 50 років і добре збереглися. Їх знайшли під стіною, що обвалилася. Переломи кісток вказують на те, що чоловіки, ймовірно, загинули внаслідок множинних травм, отриманих, коли будівля, в якій вони шукали притулок, обрушилася через землетрус, що стався на ранній стадії виверження вулкана.
Вважається, що одна з жертв підняла руку, намагаючись захиститися від падаючої стіни.
Місто Помпеї — одне з найвідоміших історичних місць у світі, де продовжують працювати археологи. Воно загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Руїни Помпеїв знайшли в XVI столітті, а перші розкопки почалися в 1748 році. За століття знайшли понад 1 500 із приблизно 2 тисяч жертв. Востаннє людські останки тут знаходили у 2020 році, це були скелети двох чоловіків, імовірно, заможної людини та її раба.
- У 2022 році дослідники вперше отримали ДНК із решток людей, які загинули під час виверження вулкана у Помпеях. Їхні рештки знайшли в 1933 році у будинку ремісника. Імовірно, коли почалося виверження, вони сиділи в кутку їдальні та обідали. Чоловіку було від 35 до 40 років і він був зростом 164,3 см. Жінка була старше 50 років, а зріст мала 153,1 см.