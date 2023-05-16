Очільник ГУР: Україна комунікувала з Білоруссю через нардепа Євгенія Шевченка

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що українська розвідка комунікує з Білоруссю. Для цього, зокрема, використовують нардепа Євгенія Шевченка.
Про це він розповів в інтервʼю YouTube-каналу «Разные люди».
«Ми задіяли всі можливі шляхи комунікації . Навіть задіяли, скажімо так, одного народного депутата. Задля того щоб не допустити втягування Білорусі у війну, це перша мета. Друга мета — коли сталося витіснення російської армії, для недопущення повторного заходу з Білорусі. Як показав час, станом зараз цього вдалося досягти», — заявив Буданов.
Він підтвердив, що йдеться саме про Євгенія Шевченка. За словами Буданова, розвідка користується його комунікаціями та звʼязками.
«І він ефективний у цьому процесі. Шевченко досить давно допомагає нам і не відмовлявся, коли ми просили допомогти», — пояснив очільник ГУР.
- Шевченко підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, 23 травня 2021 року він привітав затримання опозиціонера Романа Протасевича. Перед цим у квітні Шевченко літав у Мінськ на зустріч із Лукашенком, хоча Україна не визнає його легітимним президентом Білорусі. Фракція «Слуга народу» після цього закликала Шевченка пояснити свій візит, а він натомість попросив виключити його із фракції. Він заявляв, що його політичне бачення не збігається з партійним.
- Наприкінці травня фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу Євгенія Шевченка. Тодішній голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що Шевченко поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами та завдав шкоди її міжнародному іміджу як держави, яка керується демократичними європейськими цінностями.
- У липні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, із Шевченком стався черговий скандал. Він прийшов до зали Верховної Ради у військовій формі. Народні депутати зазначили, що форму мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань і тзмусили його передягтися. Натомість Шевченко потім прокоментував забороненому в Україні виданню «Страна.ua», що залучений до операцій розвідки та навіть показав посвідчення співробітника ГУР.