Очільник ГУР: Україна комунікувала з Білоруссю через нардепа Євгенія Шевченка

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що українська розвідка комунікує з Білоруссю. Для цього, зокрема, використовують нардепа Євгенія Шевченка.

Про це він розповів в інтервʼю YouTube-каналу «Разные люди».

«Ми задіяли всі можливі шляхи комунікації . Навіть задіяли, скажімо так, одного народного депутата. Задля того щоб не допустити втягування Білорусі у війну, це перша мета. Друга мета — коли сталося витіснення російської армії, для недопущення повторного заходу з Білорусі. Як показав час, станом зараз цього вдалося досягти», — заявив Буданов.

Він підтвердив, що йдеться саме про Євгенія Шевченка. За словами Буданова, розвідка користується його комунікаціями та звʼязками.

«І він ефективний у цьому процесі. Шевченко досить давно допомагає нам і не відмовлявся, коли ми просили допомогти», — пояснив очільник ГУР.