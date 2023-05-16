Китай закликає іноземні посольства в Пекіні прибрати банери на підтримку України, називаючи це «політичною пропагандою»

Китай просить іноземні посольства та міжнародні організації в Пекіні не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для «політичної пропаганди». Найімовірніше, це стосується банерів на підтримку України.

Про це пише Kyodo News.

Посольства, розташовані в Пекіні, вивішують на стінах будівель прапори України, написи китайською та англійською зі словами підтримки, наприклад #StandWithUkraine. Серед них — посольства Канади, Німеччини й Польщі.

Китай відреагував на це і заявив, що не варто так демонструвати підтримку, аби «уникнути виникнення конфліктів між державами». Однак іноземні дипломати вирішили не знімати банери.

Також у повідомленні Китаю до посольств йшлося, що вони «зобовʼязані дотримуватися китайських законів і правил», попри повагу Пекіну до дипломатичного імунітету. Це може стосуватися й вивішування прапорів на підтримку ЛГБТ-спільноти.