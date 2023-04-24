Китай заявив про повагу до суверенітету колишніх радянських республік. Це відповідь на обурення Європи через слова китайського посла

У Китаї заявили, що поважають суверенітет усіх колишніх республік Радянського Союзу після того, як це поставив під сумнів китайський посол у Франції Лу Шае.

Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін журналістам CNA.

За її словами, Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність «усіх країн», дотримуючись Статуту ООН.

Також Мао Нін додала, що деякі медіа нібито помилково тлумачать позицію КНР щодо «українського питання» і «сіють розбрат» між Китаєм та іншими державами.

22 квітня посол Китаю Лу Шае в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що пострадянські країни нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни», чим фактично заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо. На запитання, чий Крим, посол сказав, що окупований півострів був «російським спочатку», а взагалі «це складне питання».

Реакція на заяву

Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter, що у Шае або проблеми з географією, або він ігнорує позицію Пекіну щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав заяву Шае яскравим поясненням того, чому держави Балтії не довіряють Китаю як «посереднику» у врегулюванні війни росії проти України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна вважає таку позицію посла «незрозумілою». МЗС Естонії викличе для розʼяснень посла Китаю і готове провести йому екскурс в історію держави.