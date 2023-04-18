Bloomberg: Президент Франції Макрон за допомогою Китаю хоче посадити Україну та росію за стіл перемовин

Президент Франції Емманюель Макрон хоче звернутися до Китаю з планом, який може призвести до перемовин між Україною та росією вже цього літа. Він доручив це завдання своєму зовнішньополітичному раднику Емманюелю Бонну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Бонн нібито має працювати з провідним китайським дипломатом Ваном Ї над створенням рамок, які можна було б використати як основу для майбутніх переговорів. Якщо все піде за планом, то перемовини між Україною та рф можливі вже цього літа.

У Єлисейському палаці підтвердили, що Бонн та Ван Ї проведуть розмову, але жодних деталей не розповіли.

Водночас у МЗС Китаю зазначили, що не знають про цю інформацію, і їм «важко перевірити її достовірність».

Також не відомо, чи підтримують план Макрона офіційний Київ та його союзники. Багато з них раніше відкинули пропозиції про припинення вогню з огляду на те, що воно може дозволити росії зберегти окуповані території. На думку джерел, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного контрнаступу українських військ.