Президент Франції визнав, що зараз не час для переговорів України та росії. Китай це також розуміє

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном визнав, що в контексті російсько-української війни «погода зараз військова» — час для переговорів не настав, і Пекін це розуміє.

Про це він розповів в інтервʼю французькому виданню Les Еchos.

«Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Час не для переговорів, навіть якщо ми підготуємо їх», — сказав Макрон.

За його словами, важливо закріпити спільні підходи з Китаєм до війни в Україні. Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном він наголосив на важливості підтримки принципів статуту ООН, гуманітарного права та захисту дітей, а також обговорив питання ядерної енергетики, у тому числі розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

«Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість помʼякшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо росії», — сказав Макрон.