Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Авдіївці. Є загиблі

Російські окупанти вдарили ракетами по Авдіївці 15 травня — вони поцілили в місцеву лікарню. Від обстрілу загинули чотири людини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Через російський обстріл будівля лікарні зруйнована: сходові майдайнчики знищені, вікна вибиті, дах пошкоджений, а приміщення завалені цеглою.

Павло Кириленко закликав людей евакуюватися з Донеччини.

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