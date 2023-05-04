З Авдіївки найближчим часом евакуюють всіх цивільних

Начальник Обʼєднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку Сергій Телятицький заявив, що найближчим часом Україна евакуює всіх цивільних з Авдіївки Донецької області.
Про це він сказав в ефірі телемарафону. За його словами, у місті все ще залишається мирне населення, хоча його дуже мало.
«Там його залишилось дуже мало, і, швидше за все, в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки», — зазначив Телятицький.
Він також зазначив, що з Марʼїнки всіх мирних мешканців евакуювали ще на початку року.
Тільки за минулу добу на Таврійському напрямку окупанти втратили вбитими і пораненими близько двох рот своїх армійців. За словами Телятицького, окупанти вдаються до так званих «мʼясних штурмів», відправляючись у бій без вогневої підтримки важкої техніки.
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