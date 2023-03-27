З прифронтової Авдіївки вирішили евакуювати комунальників

З прифронтового міста Авдіївка Донецької області вирішили евакуювати комунальників. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він закликав цивільних також виїжджати. За його словами, незабаром у місті вимкнуть мобільний звʼязок, аби деякі місцеві не передавали росіянам інформацію. Також будуть проблеми з генераторами, адже виїдуть комунальники.

В Авдіївці залишається близько двох тисяч людей, серед них — шестеро дітей. Востаннє світло там було 14 травня 2022 року (води і тепла також немає).