Парламент Португалії проголосував за евтаназію, попри вето президента

Парламент Португалії прийняв законопроєкт про легалізацію евтаназії, попри вето президента країни Марселу Ребелу де Соуза.

Про це пише Euronews.

Відповідно до конституції Португалії, у разі президентського вето парламент може проголосувати за законопроєкт абсолютною більшістю депутатів (116 із 230). Якщо вони проголосують за, президент повинен оприлюднити законопроєкт протягом восьми днів з моменту його ухвалення. Цього разу за відповідний документ проголосували 129 депутатів.

Згідно із законопроєктом, людям старше 18 років дозволять евтаназію, якщо вони невиліковно хворі та зазнають нестерпних страждань, пише France 24.

Закон стосуватиметься лише громадян і законних резидентів, які страждають від тривалого та нестерпного болю, за винятком випадків, коли вони будуть визнані психічно нездатними прийняти таке рішення. Він не поширюватиметься на іноземців, які приїжджають у країну з метою самогубства.

Парламент Португалії схвалював законопроект про евтаназію чотири рази за останні три роки, але через спротив президента його повертали на розгляд депутатів.