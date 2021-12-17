В Австрії узаконили асистоване самогубство

Парламент Австрії схвалив закон, який надає тяжкохворим громадянам можливість піти з життя, вчинивши асистоване самогубство.

Про це повідомляє Associated Press.

Люди з тяжкими хронічними або невиліковними захворюваннями отримають право на добровільну евтаназію з 2022 року.

Як зазначається, ухвалений закон має низку умов: не можуть вчиняти асистоване самогубство неповнолітні, а дорослі повинні будуть отримати діагноз і підтвердити свою здатність ухвалювати рішення. Також їм доведеться отримати висновок двох лікарів, потім повинно минути не менше 12 тижнів (для людей на останній стадії важкої хвороби може бути скорочено до двох тижнів) — щоб переконатися, що евтаназія не застосовується через тимчасову кризу. Рішення про суїцид має бути засвідчене юристом або нотаріусом.

Після цього людям дадуть список аптек, в яких можна придбати ліки для асистованого самогубства. Їхні адреси не розголошуватимуть публічно, лише юристу чи нотаріусу.

Водночас в Австрії залишається чинним покарання для тих, хто «вбиває іншу людину на її серйозне і наполегливе прохання».