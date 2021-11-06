Парламент Португалії ухвалив закон про легалізацію евтаназії

Парламент Португалії остаточно ухвалив закон про легалізацію евтаназії. Депутати затвердили законопроєкт із поправками, які усувають заперечення Конституційного суду країни.
Про це пише Politico.
Законопроєкт підтримали 138 членів парламенту, проти — 84. Судді Конституційного суду країни заблокували початковий варіант документу, ухвалений у березні, як «надто розпливчастий».
«Ідеться про терпимість, закон виступає проти всіх непотрібних і небажаних страждань і за повагу до Конституції та демократії», — заявив депутат Хосе Мануель Пуреза на дебатах.
Після набуття документом чинності Португалія приєднається до невеликої групи країн, де евтаназія є законною, серед яких Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Колумбія і Канада. У Новій Зеландії закон про легалізацію евтаназії, схвалений на референдумі минулого року, має набути чинності в неділю.
У Швейцарії дозволена допомога в добровільному відході з життя, а в деяких штатах США дозволені «форми смерті з медичною допомогою».
- Кабінет міністрів Австрії погодив законопроєкт про надання громадянам права на пасивну добровільну евтаназію або «асистоване самогубство», коли пацієнт із невиліковною хворобою самостійно приймає смертоносний препарат при схваленні та за сприянні лікаря.
- У березні 2021 року Іспанія стала шостою країною у світі та четвертою в Європі, яка узаконила евтаназію.