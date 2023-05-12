Bloomberg: ЄС планує заборонити поставки російської нафти до Німеччини та Польщі через нафтопровід «Дружба»

У Європейському Союзі планують оформити заборону на поставки російської нафти до Німеччини та Польщі через нафтопровід «Дружба». Раніше вони мали винятки на поставки.
Про це пише Bloomberg.
Такий крок був би переважно символічним, оскільки Польща та Німеччина раніше зобовʼязалися скоротити закупівлі російської нафти та вже повністю припинили отримувати її через нафтопровід «Дружба».
Водночас це рішення ЄС змусить кілька нафтопереробних заводів перебудовувати свою логістику на альтернативні сорти нафти.
Винятки на поставки нафту через «Дружбу» для Угорщини, Словаччини та Чехії збережуться.
Німеччина та Польща у 2022 році в середньому купували близько 480 тисяч барелів російської нафти на добу. Інші три країни отримували 290 тисяч барелів, але у 2023 році цей обсяг почав падати.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять із рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- 15 березня Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну.
- Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту.