Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Постійне представництво Польщі у Європейському Союзі заявило, що Україна отримала 14 винищувачів МіГ-29 у межах польської військової допомоги.

«З 28 літаків, переданих до Києва, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29», — пише польське представництво у Twitter.