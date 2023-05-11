Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Постійне представництво Польщі у Європейському Союзі заявило, що Україна отримала 14 винищувачів МіГ-29 у межах польської військової допомоги.
«З 28 літаків, переданих до Києва, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29», — пише польське представництво у Twitter.
- 6 березня 2023 року стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, такі є на озброєнні українських Військово-повітряних сил.
- 3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири. Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десяти винищувачів.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.