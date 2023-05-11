Польща розслідує причетність ексканцлера Герхарда Шредера до підготовки росією війни проти України

Прокуратура Польщі отримала повідомлення про ймовірне вчинення злочину колишнім німецьким канцлером Герхардом Шредером і веде проти нього розслідування.

Про це пише RMF FM.

За даними слідства, Шредер міг використати своє становище в російській енергетичній сфері, щоб тиснути країни ЄС та Україну. Разом sз цим слідчі зʼясують, яку роль німецький політик відіграв у підготовці вторгнення росії в Україну.

У документах справи зазначають, що колишній канцлер Німеччини не віддалився від Кремля після початку повномасштабної війни й продовжував бути на посадах у російських енергетичних компаніях, допоки Європарламент не пригрозив йому санкціями.