Колишнього канцлера Німеччини Шредера висунули кандидатом у раду директорів «Газпрому». Він має замінити зятя Назарбаєва

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який очолює раду директорів компанії «Роснефть» і раду директорів компанії Nord Stream 2, що належить російському «Газпрому», висунули кандидатом в раду директорів «Газпрому».
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Як зазначається, Шредер має замінити голову асоціації Kazenergy Тимура Кулібаєва, зятя експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
Річні збори акціонерів «Газпрому», на яких голосуватимуть за кандидатів у раду директорів, призначені на 30 червня. Тоді мають затвердити кандидатуру Шредера.
Зазначимо, решта 10 кандидатів — це віцепремʼєр РФ Олександр Новак, міністр енергетики РФ Микола Шульгінов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, голова «Газпромбанку» Андрій Акімов, спецпредставник президента РФ Віктор Зубков, міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров, заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов, перший заступник гендиректора «Газпром експорту» Михайло Середа, ректор Російського державного університету нафти та газу ім. Губкіна Віктор Мартинов і ректор Російської академії народного господарства і державної служби Володимир Мау.
- Шредер є давнім прихильником Росії. У 2018 році він потрапив до бази «Миротворця» — за «спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії РФ проти України».
- Нещодавно Шредер звинуватив Україну у «брязкоті зброєю», а НАТО — у стягуванні російських військ на кордон з Україною.
- Раніше колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії «Сибур». Франсуа Фійон у липні 2021 року також увійшов до складу ради директорів компанії «Зарубежнефть». Улітку 2020 року суд у Парижі засудив його до пʼяти років позбавлення волі (три з них умовно) у справі про фіктивне працевлаштування дружини та розтрату державних коштів.