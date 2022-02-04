Бывшего канцлера Германии Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров «Газпрома». Он должен заменить зятя Назарбаева

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, возглавляющего совет директоров компании «Роснефть» и совет директоров компании Nord Stream 2, принадлежащей российскому «Газпрому», выдвинули кандидатом в совет директоров «Газпрома».

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, Шредер должен заменить главу ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Годовое собрание акционеров «Газпрома», на котором будут голосовать за кандидатов в совет директоров, назначено на 30 июня. Тогда должны утвердить кандидатуру Шредера.

Отметим, остальные 10 кандидатов — это вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, замглавы правления «Газпрома» Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау.