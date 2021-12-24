Бывший премьер-министр Франции заменил экс-зятя Путина в составе совета директоров нефтехимического гиганта России

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров крупнейшей нефтегазохимической компании России «Сибур».
Об этом в пресс-службе компании сообщили 23 декабря, хотя заседание акционеров, на котором избирали членов совета директоров, состоялось еще 17 декабря.
Фийон занимает должность независимого директора, а также входит в состав комитета по устойчивому развитию и комитета по кадрам и вознаграждению совета директоров.
В то же время в перечне членов совета директоров отсутствует бывший зять президента России Владимира Путина, заместитель главы правления и акционер Кирилл Шамалов. По данным РБК, он останется в правлении.
Издание связывает перестановки в совете директоров с тем, что в сентябре «Сибур» объединился с группой ТАИФ из Татарстана, и именно акционеры этой группы могли номинировать Фийона. Гендиректор группы Альберт Шигабутдинов тоже вошел в новый состав совета директоров «Сибура».
Весной крупная российская страховая компания «Согаз» также стала акционером «Сибура», а в совет директоров вошел глава правления этой компании Антон Устинов. В 2012—2016 годах он занимал должность советника Путина, а до этого был сотрудником аппарата действующего президента «Роснефти» Игоря Сечина, когда он работал в правительстве.
Отметим, теперь в совете директоров компании остался только один представитель ее менеджмента — глава правления Дмитрий Конов.
- Кирилл Шамалов является сыном совладельца банка «Россия» и друга Путина Николая Шамалова. В 2008 году Шамалов-младший стал вице-президентом «Сибура». В 2013 году он женился на Екатерине Тихоновой, которую называют младшей дочерью Путина. В 2018 году международное агентство Bloomberg сообщило, что Кирилл Шамалов и Екатерина Тихонова разошлись.
- В 2020 году журналисты издания «Важные истории», ссылаясь на информацию, полученную из взломанной хакером почты Шамалова, рассказали, что он после женитьбы на дочери президента РФ якобы купил акции крупнейшей российской нефтехимической компании «Сибур» за $100, хотя их рыночная стоимость — $38 млн.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Шамалов получил акции по программе поощрения высшего менеджмента.
- Франсуа Фийон в июле 2021 года также вошел в состав совета директоров «Зарубежнефть». Летом 2020 года суд в Париже приговорил его к пяти годам лишения свободы (три из них условно) по делу о фиктивном трудоустройстве жены и растрате государственных средств.