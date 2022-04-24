Ексканцлер Німеччини заявив, що путін «зацікавлений» у припиненні війни в Україні, але є кілька моментів

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер в інтервʼю The New York Times розповів, як намагався стати посередником у перемовинах між Україною та росією.

На початку березня на нього з відповідною пропозицією вийшли представники української влади. Вже 7 березня Шредер зустрівся у Стамбулі з членом української делегації Рустемом Умеровим. Того ж дня ексканцлер звʼязався з посольством росії і домовився про зустріч з путіним. Зустріч відбулася 9 березня.

Наступного дня Шредер також поспілкувався з головою російської делегації Володимиром Медінським та бізнесменом Романом Абрамовичем, який також бере участь у переговорному процесі.

«Я можу сказати, що путін зацікавлений у припиненні війни. Але це не так просто. Є кілька моментів, які треба уточнити», — сказав Шредер після зустрічі з путіним.

Шредер виступає проти війни, але підкреслює, що «завжди служив інтересам Німеччини».

Ексканцлер додав, що таку країну як росія не можна ізолювати. За його словами, промисловість Німеччини потребує російської сировини, як нафти і газу, так і рідкісноземельних елементів. «Коли ця війна закінчиться, нам доведеться повернутися до відносин із росією. Ми завжди так робимо», — додав він.