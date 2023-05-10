Молдова поки відмовилася вводити заборону на імпорт агропродукції з України

Міністр сільського господарства Володимир Боля каже, що Молдова наразі не збирається забороняти імпорт деяких зернових та олійних з України, як це зробили інші країни.

Про це пише NewsMaker.

У Молдові вважають, що обмеження імпорту з України «нічого б не вирішило»: відпускні ціни для молдовських фермерів не підвищилися б, а собівартість не знизилася б.

Натомість заборона на деякий український імпорт могла призвести до того, що Україна «запровадила б обмеження на ввезення молдовської продукції, і тоді багато чого було б втрачено», зазначив міністр.

За його словами, Молдова отримала від України 177 тонн пшениці та чотири тисячі тонн насіння соняшнику — це несуттєві обсяги, якщо враховувати, що молдовські елеватори можуть зберігати три мільйони тонн продукції.