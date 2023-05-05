Молдова теж планує ввести заборону на імпорт агропродукції з України

Молдова теж планує ввести тимчасові обмеження на імпорт агропродукції з України. Вони стосуватимуться закупівель зернових та олійних культур.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля, повідомляє NewsMaker.

Міністр розповів голові делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу про «намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України».

За його словами, уряд Молдови хоче компенсувати фермерам витрати на паливо, а також ввести субсидії на засоби для захисту рослин і добрив.

Раніше Асоціація фермерів Молдови закликала відомство тимчасово обмежити імпорт української агропродукції. На думку молдовських фермерів, тимчасове обмеження імпорту української продукції, запроваджене в деяких країнах ЄС, призведе до збільшення цієї продукції в Молдові. Асоціація стверджує, що обвал цін на зерно та олійні культури вже поставив на межу банкрутства тисячі дрібних та середніх фермерів.