Молдова теж планує ввести заборону на імпорт агропродукції з України

Молдова теж планує ввести тимчасові обмеження на імпорт агропродукції з України. Вони стосуватимуться закупівель зернових та олійних культур.
Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля, повідомляє NewsMaker.
Міністр розповів голові делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу про «намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України».
За його словами, уряд Молдови хоче компенсувати фермерам витрати на паливо, а також ввести субсидії на засоби для захисту рослин і добрив.
Раніше Асоціація фермерів Молдови закликала відомство тимчасово обмежити імпорт української агропродукції. На думку молдовських фермерів, тимчасове обмеження імпорту української продукції, запроваджене в деяких країнах ЄС, призведе до збільшення цієї продукції в Молдові. Асоціація стверджує, що обвал цін на зерно та олійні культури вже поставив на межу банкрутства тисячі дрібних та середніх фермерів.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.