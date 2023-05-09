Французький парламент закликав уряд та Євросоюз визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією

Національні збори Франції ухвалили резолюцію із закликом до французького уряду та Євросоюзу визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У своїй резолюції депутати зазначають, що «ПВК Вагнера» не підписувала документ Монтре про зобовʼязання щодо приватних військових і охоронних компаній у зонах бойових дій.

Вони нагадують, що «вагнерівців» звинувачують у воєнних злочинах у Сирії та Україні, також вони проводять операції з дезінформації та дестабілізації в країнах Африки. Частина цих операцій спрямована проти Франції та французьких військових. Також вони нагадують, що власник «ПВК Вагнера» Пригожин через свою «фабрику тролів» намагався впливати на вибори у США 2016 року та у Франції 2017 року.

Тому депутати закликають уряд Франції спільно з ЄС працювати над внесенням «ПВК Вагнера» до переліку терористичних організацій, а також докладати зусиль для розслідування злочинів, які вчинили «вагнерівці» у зонах бойових дій.