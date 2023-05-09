Польські правоохоронці розслідують махінації з українським зерном

Прокуратура Жешува розслідує махінації з українським зерном у Польщі. За два тижні вже встановили десятки компаній та виявили кілька тисяч тонн зерна, яке привезли з України та продали, приховуючи його походження і кінцеве призначення.
Про це пише Rzeczpospolita.
Державна податкова адміністрація ініціювала митні та податкові перевірки щодо імпортерів так званого технічного зерна з України. Вони підтвердили порушення.
Слідство встановило, що імпортоване до Польщі українське технічне зерно майже не проходило прикордонний контроль — одразу після вʼїзду в Польщу його продавали. Через махінації постраждали відомі польські виробники борошна.
Технічним називають зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати тощо).
«Ми зараз ведемо сім спільних проваджень. Загалом ідеться про кілька тонн зерна, встановлено кілька десятків субʼєктів. Це компанії, які імпортували товари до Польщі, а також ті, що потім ними торгували», — розповіла речниця прокуратури в Жешуві Ганна Бернат-Ложанська.
Міністерство фінансів підтвердило, що почалися перші 16 перевірок імпорту зерна та пʼять розслідувань за підозрою у шахрайстві.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.