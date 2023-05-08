Ілон Маск: Twitter видаляє старі облікові записи і звільняє їхні імена користувачів

Twitter очищає неактивні облікові записи на своїй платформі, що може звільнити кілька довгоочікуваних імен користувачів.
Про це власник компанії Ілон Маск повідомив 8 травня, а деталі пише TechCrunch.
За його словами, компанія очищає облікові записи, які взагалі не діяли протягом кількох років, а також попереджає користувачів, що результат очищення може призвести до зниження кількості підписників користувачів. Це те, що може бути більш помітним на давніх облікових записах Twitter, чиї власники назбирали велику кількість підписників у перші дні Twitter як соціальної мережі.
У наступному твіті Маск також уточнив у відповідь на запитання про доступність імен користувачів, що «так», багато імен користувачів мали стати доступними в результаті цього кроку. Однак він не уточнив, як користувачі зможуть отримати ці імена користувачів, крім звичайного методу створення нового облікового запису з певним іменем.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаються лише в користувачів, які заплатили за це.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.