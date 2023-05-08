Прапори росії під час заходів 9 травня у Берліні — заборонені. Це остаточне рішення суду

Суд у Берліні остаточно заборонив демонструвати російську символіку під час заходів 8—9 травня, задовільнивши скаргу місцевої поліції. Водночас вивішувати прапори України — дозволено.
Про це пише Berliner Morgenpost.
Заборона на вивішування прапорів та іншої символіки росії діє біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
Вищий адміністративний суд аргументував своє рішення тим, що оскільки росія веде загарбницьку війну проти України, то її прапори можуть призвести до насильства.
- Напередодні берлінський суд частково скасував заборону на російські прапори — він дозволив демонструвати російські прапори лише 9 травня біля радянського військового меморіалу в районі Тіргартен. Однак поліція одразу оскаржила це рішення.
- До цього поліція столиці Німеччини другий рік поспіль заборонила демонструвати російські та українські прапори 8 та 9 травня. Але вже наступного дня Адміністративний суд Берліну скасував заборону на демонстрацію прапорів України біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
- Минулого року в Берліні провели понад 50 памʼятних заходів до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни. Поліція Берліну тоді теж заборонила 8 та 9 травня прапори та символіку, зокрема українську, через «дуже чутливу ризикову ситуацію». Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник був обурений таким рішенням.