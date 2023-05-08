Прапори росії під час заходів 9 травня у Берліні — заборонені. Це остаточне рішення суду

Суд у Берліні остаточно заборонив демонструвати російську символіку під час заходів 8—9 травня, задовільнивши скаргу місцевої поліції. Водночас вивішувати прапори України — дозволено.

Про це пише Berliner Morgenpost.

Заборона на вивішування прапорів та іншої символіки росії діє біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.

Вищий адміністративний суд аргументував своє рішення тим, що оскільки росія веде загарбницьку війну проти України, то її прапори можуть призвести до насильства.