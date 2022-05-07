Поліція Берліну заборонила носіння українських прапорів 8 та 9 травня. Посол України розкритикував це рішення.

У Берліні планують провести понад 50 пам’ятних заходів до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни. Поліція Берліну заборонила 8 та 9 травня прапори та символіку, у тому числі й українську, через «дуже чутливу ризикову ситуацію». Посол України у Німеччині Андрій Мельник обурений таким рішенням.

Про це повідомляє RedaktionsNetzwerk Deutschland.

За словами начальниці поліції Берліну Барбари Словік, правоохоронці захищають «гідну памʼять», але вживають заходи проти «будь-якої форми підтримки та схвалення загарбницької війни росії проти України». У німецькій поліції хочуть «не допустити інструменталізації вшанування пам’яті».

Для цього правоохонці заборонили вивішувати російські, радянські та українські прапори і символи поблизу берлінських меморіалів Другої світової війни. Також заборонили носити форму. Виняток стосується лише радянських ветеранів Другої світової війни.

«Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння українських прапорів. Це ляпас Україні та ляпас українському народу. Це не лише свідчить про відсутність такту, а є катастрофічним політичним рішенням», — заявив у відповідь на заборону посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Він наголосив, що на такому тлі всі запевнення в солідарності з атакованою Україною — лише пусті фрази. Також додав, що прирівнювати нації жертви та злочинця «просто обурливо».

Мельник закликав мера Берліну Франціску Гіффі та сенатора внутрішніх справ Іріс Шпрангер негайно скасувати це рішення.