Суд у Берліні частково скасував і заборону на російські прапори під час заходів 8 і 9 травня

Суд у Берліні частково скасував і заборону на російські прапори під час заходів у місті 8 і 9 травня. Раніше суд скасував таку заборону на українські прапори.
Про це пише поліція Берліну.
Там зазначили, що оскаржать це рішення суду.
Суд дозволив демонструвати російські прапори лише 9 травня біля радянського військового меморіалу в районі Тіргартен.
- Напередодні поліція столиці Німеччини другий рік поспіль заборонила демонструвати російські та українські прапори 8 та 9 травня. Але вже наступного дня Адміністративний суд Берліну скасував заборону на демонстрацію прапорів України біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
- Минулого року в Берліні провели понад 50 пам’ятних заходів до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни. Поліція Берліну тоді теж заборонила 8 та 9 травня прапори та символіку, зокрема українську, через «дуже чутливу ризикову ситуацію». Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник був обурений таким рішенням.