У ГУР розповіли, що було не так з ідеєю ексрозвідника Червінського про викрадення літака

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що ГУР відразу відкинуло ідею викрадення літака, яку запропонував колишній співробітник Роман Червінський.

Про це він сказав в інтервʼю РБК-Україна.

«Але на етапі ідеї до ГУРу зверталися з нею, ця ідея була відкинута як одразу нереалістична до виконання і яка несе потенційно надзвичайно великі ризики, що зрештою, на жаль, і відбулося», — зазначив він.

За словами Юсова, наразі публічно не говорять про реальну шкоду від реалізації цих задумів, і насправді шкоди завдано значно більше.

Він нагадав, що триває слідство, а Головне управління розвідки передало правоохоронцям усю наявну інформацію. Юсов наголосив, що ГУР не має жодного стосунку до цієї так званої операції і до цих подій.

Про що йдеться?

Справа стосується невдалого викрадення російського літака, яке, за даними слідства, призвело до ракетної атаки росії на аеродром «Канатове» на Кіровоградщині в липні 2022 року. План полягав у тому, що завербований російський пілот залетить в Україну, де його зустрінуть українці, допоможуть йому заховатися і заплатять.

За два дні після спроби викрадення літака ФСБ росії заявила, що нібито зірвала операцію української воєнної розвідки. Пропагандистські російські медіа звинуватили журналіста проєкту Bellingcat Христо Грозева в участі в операції.

Грозев у коментарі «Радіо Свобода» заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби багато років ведуть гру, намагаючись обдурити одна одну.

У своєму Twitter Грозев додав, що його участь у цій операції зводилася до того, що він документував події для свого фільму. Розслідувач назвав спецоперацію, яку росія намагалася представити як своє досягнення, «серйозною помилкою ФСБ», адже спецслужба розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та інші секретні дані