СБУ повідомила про підозру ексрозвіднику Роману Червінському. Справа стосується невдалого викрадення російського літака

Служба безпеки України повідомила про підозру ексвиконувачу обовʼязків командира однієї з частин Сил спеціальних операції Роману Червінському за перевищення службових повноважень.
Про це пише пресслужба СБУ.
За даними слідства, самовільні дії Червінського призвели до російського ракетного удару по аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області в липні минулого року.
У матеріалах СБУ йдеться, що Роман Червінський та ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб.
Служба безпеки вважає, що через дії, зокрема, Червінського росія отримала інформацію про розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ й українських літаків на аеродромі «Канатове».
- 20 квітня стало відомо, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу через безуспішну операцію українських військових з викрадення російського літака. План полягав у тому, що завербований російський пілот залетить в Україну, де його зустрінуть українці, допоможуть йому заховатися та заплатять.
- За два дні після спроби викрадення літака ФСБ росії заявила, що нібито зірвала операцію української військової розвідки. Пропагандистські російські медіа звинуватили журналіста проєкту Bellingcat Христо Грозева в участі в операції.
- Грозев у коментарі «Радіо Свобода» заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби багато років ведуть гру, намагаючись обдурити одна одну.
- У своєму Twitter Грозев додав, що його участь у цій операції зводилася до того, що він документував події для свого фільму. Розслідувач назвав спецоперацію, яку росія намагалася представити як своє досягнення, «серйозною помилкою ФСБ», адже спецслужба розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та інші секретні дані.