СБУ повідомила про підозру ексрозвіднику Роману Червінському. Справа стосується невдалого викрадення російського літака

Служба безпеки України повідомила про підозру ексвиконувачу обовʼязків командира однієї з частин Сил спеціальних операції Роману Червінському за перевищення службових повноважень.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, самовільні дії Червінського призвели до російського ракетного удару по аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області в липні минулого року.

У матеріалах СБУ йдеться, що Роман Червінський та ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб.

Служба безпеки вважає, що через дії, зокрема, Червінського росія отримала інформацію про розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ й українських літаків на аеродромі «Канатове».

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