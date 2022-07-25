Російська фсб заявила, що українські спецслужби хотіли викрасти бойові літак рф. Журналіста Bellingcat Христо Грозева назвали учасником

Російська федеральна служба безпеки стверджує, що зірвала операцію української військової розвідки з викрадення російських військових літаків.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на російські держЗМІ.

У фсб заявили, що операція планувалась спецслужбами країн НАТО спільно з Головним управлінням розвідки України. Вони нібито намагались завербувати російських льотчиків, щоб ті за гроші (до $2 млн) та обіцянки отримати громадянство однієї з країн Євросоюзу приземлили військові літаки на українські аеродроми. У рф кажуть, що «успішно зірвали» операцію, що дозволило «завдати ударів по низці українських військових об’єктів».

Пропагандистські ЗМІ стверджують, що участником викрадення літаків був журналіст проєкту Bellingcat Христо Грозєв, який відомий низкою розслідувань про отруєння опозиціонера Олексія Навального, злочини спецслужб росії тощо.

У сюжеті телеканалу «Россия 24» був показаний фрагмент листування, приписаний розслідувачу, в якому стверджується, що Грозєв знайшов двох курʼєрів для передачі грошей російському льотчику, який погодився на викрадення. Штурмана літака, як повідомляється, мали отруїти клофеліном. Проте в офіційному повідомленні фсб цих подробиць немає.

Реакція

Грозєв у коментарі «Радіо Свобода» заперечує свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як фсб та українські спецслужби багато років ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Грозєв повідомив, що це розслідування незабаром буде опубліковане.

Головне управління розвідки України поки не відреагувало на заяви фсб.