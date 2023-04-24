СБУ затримала ексрозвідника Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому на Кіровоградщині

Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обовʼязків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського за перевищення службових повноважень.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Справа стосується невдалого викрадення російського літака, яке, за даними слідства, призвело до ракетної атаки росії по аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині в липні 2022 року.

Романа Червінського, за інформацією джерел, затримали 24 квітня в Тернопільській області. Запобіжний захід йому оберуть у вівторок. Офіс генпрокурора клопотатиме про арешт підозрюваного.