Астрономи дізналися, з чого складається ядро Місяця

Нове дослідження допомогло французьким науковцям дізнатися, з чого складається ядро Місяця, пише Science Alert.

Виявилося, що внутрішнє ядро Місяця насправді є твердою кулькою, а його щільність подібна до заліза. Дослідники сподіваються, що це допоможе розрішити спірні питання тривалої дискусії про нутрощі Місяця, і допоможе краще вивчити історію супутника — а відповідно, і Сонячної системи.

Géoazur/Nicolas Sarter

Такі дослідження проводять за допомогою сейсмічних даних. Учені аналізують те, як проходять акустичні хвилі від землетрусів, як вони відбиваються від матеріалу всередині космічного обʼєкта — і створюють детальну карту.

Астрономи вже використовували знімки, зібрані місією «Аполлон», але їхня роздільна здатність не дозволяла точно вивчити внутрішнє ядро.

Цього разу французькі науковці зібрали дані космічних місій і проаналізували ступінь деформації Місяця через гравітаційну взаємодію із Землею, зміну його відстані від нашої планети та місячну щільність.

Вони дізналися, що більш щільний матеріал всередині Місяця тяжіє до центру, а менш щільний — піднімається вгору. Це може допомогти пояснити присутність певних елементів у вулканічних районах Місяця.

Також виявилось, що ядро Місяця дуже схоже на земне — воно має зовнішній шар рідини та тверде внутрішнє ядро. За їхнім моделюванням зовнішнє ядро має радіус приблизно 362 кілометри, а внутрішнє — приблизно 258 кілометрів. Це близько 15% усього радіуса супутника.

Крім того, внутрішнє ядро Місяця має щільність близько 7 822 кілограми на кубічний метр. Це дуже схоже на властивості заліза.