Дослідники виявили, що будова ядра Землі може бути не такою, як вважали раніше

Науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів.

Про це пише Science Alert.

Традиційно вважають, що Земля має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра. Але це твердження може бути неточним.

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Дослідники проаналізували багаторічні дані спостережень і підрахували, що гаряче внутрішнє ядро з температурою понад 5 000 °С становить лише 1% від загального обʼєму Землі, а сейсмічні хвилі змінюють свої властивості, проходячи через різні частини планети. Науковці припускають, що кристали заліза, з яких складається внутрішнє ядро, мають різне структурне розташування. Але це твердження потребує подальших досліджень.

Нове відкриття може пояснити, чому наразі деякі експериментальні дані не узгоджуються з поточними моделями будови Землі.