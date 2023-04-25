Науковці дізналися, з чого складається ядро Марсу

Науковці встановили, що ядро Марсу є рідким сплавом заліза з великою кількістю сірки і кисню. Про це дізналися завдяки сейсмічним даним, які протягом чотирьох років збирав посадковий модуль NASA InSight.

Про це пише Science Alert.

За цей час вчені зафіксували сотні марсотрусів. На основі цього вони склали першу детальну карту нутрощів Марсу та дізналися більше про внутрішню активність планети.

NASA

Ядро Марсу виявилося менш щільним і більш стисливим, ніж ядро Землі. Наявність легших елементів у ядрі Марсу могла відіграти значну роль у знищенні його магнітного поля.

«Це дещо схоже на головоломку. Наприклад, у ядрі Марсу є невеликі сліди водню. Це означає, що мали бути певні умови, які дозволяли водню бути там, і ми повинні зрозуміти ці умови, щоб зʼясувати, як Марс перетворився на планету, яку ми бачимо сьогодні», — зазначив один із дослідників з Бристольського університету.