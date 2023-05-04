Екскомандиру львівського «Беркуту» повідомили про ще одну підозру

Колишньому командиру львівського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Ростиславу Пацеляку повідомили про нову підозру — в організації перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органа, а також привласненні вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 262 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За версією слідства, Пацеляк організував привласнення десяти помпових рушниць «Форт-500 М-1». Цю зброю «Беркут» та інші підрозділи органів внутрішніх справ використовували проти протестувальників на вулицях Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку в Києві під час Євромайдану. Стріляли набоями ударно-травматичної дії та свинцевою картеччю. Через це троє активістів загинули, десятеро отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.