Суд заарештував екскомандира львівського «Беркуту». Його підозрюють у причетності до вбивств активістів Майдану

Апеляційний суд взяв під варту без права застави колишнього командира львівського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Ростислава Пацеляка у справі Євромайдану.
Про це пише Офіс генпрокурора.
За матеріалами слідства, 18 лютого 2014 року Пацеляк організував теракт із допомогою своїх підлеглих, щоб завадити мітингувальникам рухатися з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.
Слідство вважає, що екскомандир «Беркуту» безпідставно наказав співробітникам застосувати вогнепальну зброю і спецзасоби проти активістів Майдану. Через це загинули три людини. Ще 125 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема вогнепальні.
- 22 березня цього року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Ростиславу Пацеляку. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних убивств і закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.
- Спецпідрозділ «Беркут» ліквідовано наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після подій на Майдані взимку 2014 року. «Беркутівців» вважають причетними до вбивств мирних протестувальників, до зникнення людей та катувань.