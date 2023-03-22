ДБР повідомило про підозру командиру львівського «Беркуту» — він причетний до умисних убивств активістів Майдану

ДБР повідомило про підозру командиру львівського «Беркуту» Ростиславу Пацеляку за участь в умисних убивствах активістів Майдану.

Під його керівництвом підрозділ із Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосував фізичну силу, спецзасоби, зокрема світло-шумові гранати виробництва рф, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на Майдані.

Через це троє людей загинуло та близько 200 дістали поранення, зокрема вогнепальні, різного ступеня тяжкості.

Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних убивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Тепер вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.