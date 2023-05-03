Зеленський: За день окупанти вбили 21 людину на Херсонщині. Ще 48 людей дістали поранень

Протягом 3 травня російські окупанти вбили 21 людину на правобережній Херсонщині. Ще 48 людей поранені.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Російське військо почало масований обстріл Херсонської області та Херсону зранку третього травня — він не припинявся до вечора.
Ворожі снаряди влучили в залізничний вокзал, переїзд, продуктовий супермаркет, будівельний гіпермаркет, приватні будинки, автозаправку, лінії електромереж, газогін і господарські споруди — цивільні обʼєкти.
Цього дня окупанти також обстрілювали Донецьку область — там загинули двоє чоловіків, 9 людей дістали поранень, пише Офіс генерального прокурора. У містах і селах зруйновано будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури, знищено автомобілі.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення, у лютому — березні 2022 року. У листопаді Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.
- Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Прокудін зазначав, що окупанти хаотично обстрілюють усі райони Херсону, де живуть люди, хоча там немає ані військової техніки, ані військових. Через це Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців із регіону.
- Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На захоплених територіях, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти чинять тиск на місцеве населення й обмежують його права, а також селять у житло українців російських військових.