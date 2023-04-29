Влада Херсонщини готує евакуацію людей на випадок масованого обстрілу області

Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.

Про це заявив голова ОВА Олександр Прокудін.

Останніми днями ворог значно посилив обстріли, тому Прокудін доручив завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення, визначити безпечні маршрути, місця тимчасового проживання з ліками та їжею, а також скласти списки маломобільних людей та багатодітних сімей.