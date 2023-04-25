У Херсонській області цивільним заборонили користуватися човнами та іншими плавзасобами

У Херсонській області заборонили вихід і перебування на воді човнів та інших плавзасобів.

Про це повідомили у військовій адміністрації області.

Відповідний спільний наказ підписали голова ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ «Херсон» Михайло Драпатий.

Таке рішення ухвалили, щоб зменшити ризик диверсій і терористичних загроз. Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток зробили для суден Сил оборони України та фахівців, які охороняють українські води.

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.