У Херсонській області скоротили комендантську годину

У Херсонській області зменшили тривалість комендантської години. Із 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 06:00.
Про це 22 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
До цього комендантська година в регіоні діяла з 19:00 до 06:30.
13 березня на Херсонщині на пʼять днів запровадили подовжену комендантську годину, яка починалась о 17:00. Це було повʼязано з можливим перебуванням там російських диверсантів.
- У Києві теж скоротили комендантську годину. Із 26 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00. Метро працюватиме з 06:00 до 23:00.