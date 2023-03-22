У Херсонській області скоротили комендантську годину

У Херсонській області зменшили тривалість комендантської години. Із 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 06:00.

Про це 22 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

До цього комендантська година в регіоні діяла з 19:00 до 06:30.

13 березня на Херсонщині на пʼять днів запровадили подовжену комендантську годину, яка починалась о 17:00. Це було повʼязано з можливим перебуванням там російських диверсантів.