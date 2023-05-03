За день росіяни вбили на Херсонщині 17 людей — обстріли не припиняються

За добу росіяни вбили 17 людей на правобережній Херсонщині, зокрема 13 у самому Херсоні. Ще 22 людини дістали поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон і населені пункти області.

Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по обʼєктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинули 12 людей. Кількість поранених зростає, наразі відомо про 22 постраждалих.

Також удень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії рф, щоб забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Уранці від обстрілу Дарʼївської громади області загинув чоловік.

О 17:58 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росія продовжує артилерійську атаку — ще одна людина загинула, а четверо поранені.

«Росіяни продовжують нещадно бити по місту! Залишайтеся в укриттях. Якщо ви вдома, то не виходьте мінімум до ранку, не наражайте себе на небезпеку», — наголосив він.

Влада також пропонує безкоштовну евакуацію з регіону.