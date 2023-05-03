На Херсонщині через російські обстріли загинули троє енергетиків. Ще один чоловік став жертвою росіян у Херсоні

Опівдні російські окупанти вдарили по одній з центральних вулиць Херсону. Загинув чоловік. Попередньо, ще троє цивільних отримали поранення.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Також між селами Степанівка та Музиківка під ворожим вогнем опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі. Через російський обстріл троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Пізніше стало відомо, що росія також вдарила по залізничному вокзалу Херсону, постраждав провідник. На момент обстрілу посадки у потяг ще не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Пізніше МОЗ повідомило про одного загиблого і шістьох поранених.