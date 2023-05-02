Людям, які постраждали від ракетного удару по Павлограду виділили девʼять мільйонів

Мешканцям, які постраждали від російського ракетного удару по Павлограду 1 травня, виділили девʼять мільйонів гривень. За ці кошти вони зможуть замінити вікна, двері, дахи тощо.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
З обласного бюджету виділили три мільйони гривень, а з міського — ще шість, щоб закрити першочергові потреби людей.
За даними Дніпропетровської ОВА, у Павлограді пошкоджені 24 багатоповерхівки та 80 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, пʼять магазинів і промислове підприємство.
- Після ракетного удару президент Володимир Зеленський сказав, що в місті загинули дві людини, ще сорок — поранені.
- Близько 02:30 ночі 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 ракетами з літаків стратегічної авіації. Українські сили ППО знищили 15 із них.