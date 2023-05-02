Зеленський: Через ракетний удар по Павлограду загинули двоє людей

Через ракетний удар по Павлограду загинули двоє людей, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 травня.
«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей — жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», — сказав він і додав, що росіяни отримають відповідь за кожен такий удар.
- Близько 02:30 ночі 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 ракетами з літаків стратегічної авіації. Українські сили ППО знищили 15 з них.
- У Павлограді російські ракети пошкодили промислове підприємство. Там сталася пожежа, її загасили рятувальники. У житловому районі міста пошкоджені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, пʼять магазинів.