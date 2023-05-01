Російська армія атакувала Україну з повітря. Сили ППО збили 15 ракет

Близько 02:30 ночі 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 ракетами з літаків стратегічної авіації. Українські сили ППО знищили 15 з них.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Росіяни били крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 з девʼяти Ту-95 з району міста Оленєгорськ у Мурманській області та двох Ту-160 з району Каспійського моря.

У Києві тривога тривала близько трьох годин. За даними військової адміністрації столиці, окупанти атакували комплексно — одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва сили ППО знищили усі ракети та безпілотники. Дані уточнюються.

У небі над Дніпропетровщиною збили сім російських ракет, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.