На Дніпропетровщині через російську ракетну атаку постраждали 25 людей. Серед них — троє дітей

Через ракетну атаку росіян 1 травня у Павлоградському районі Дніпропетровщини постраждали 25 людей, зокрема, троє дітей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, її загасили рятувальники. У житловому районі міста пошкоджені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, пʼять магазинів.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Вербківській громаді російські снаряди пошкодили майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській — два. У Межиріцькій громаді пошкоджена школа.